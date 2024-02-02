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  • «Доксят», распускают слухи, а затем требуют деньги: в Днепре появился новый вид кибербуллинга

«Доксят», распускают слухи, а затем требуют деньги: в Днепре появился новый вид кибербуллинга

Сегодня 21:03
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В Днепре создали телеграм-канал, где занимаются кибербулингом подростков.

Новости Днепра про

В Днепре создали телеграм-канал, где публикуют фотографии рандомных детей из разных учебных заведений Днепра и пишут о них обидные вещи. На это обратили внимание днепряне в соцсетях.

Телеграм-канал появился недавно, но уже собрал почти 6 тысяч фолловеров. Контент достаточно сомнительный. Админы обнародуют фото школьников, распуская о них слухи или сочиняя оскорбительные вещи. Иногда призывают к расправе – предлагают разыскать человека и «воспитать» побоями.

Часто «доксять»: пишут имя ребенка, школу, где он учится, а также оставляют ссылки на соцсети. Для публикации или удаления материала просят деньги на карту. В описании канала есть ссылка, где можно «заказать» услугу.

Новости Днепра про

Не исключено, что некоторые посты просят опубликовать о себе сами подростки, однако значительная часть сообщений сопровождается оскорблениями и угрозами. Именно поэтому горожане предполагают, что таким образом дети хотят забулить своих сверстников.

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Теперь горожане просят правоохранителей обратить внимание на канал, даже если он «шутливый».

Заметим, что если вы наткнулись на подобный контент, не поленитесь и оставьте жалобу. Модераторы телеграма могут заблокировать канал, если достаточно обращений. Мы же не будем публиковать название или давать ссылку на этот паблик.

Для справки: доксинг — это термин, означающий сбор и публикацию личной информации человека без его согласия. Это может быть полное имя, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, история веб-просмотра и другие «чувствительные» данные о человеке.

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