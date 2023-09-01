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  • Доходные дома и новые высотки: как за 50 лет изменилась улица Шевченко в Днепре (ФОТО)

Доходные дома и новые высотки: как за 50 лет изменилась улица Шевченко в Днепре (ФОТО)

Сегодня 17:38
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Улица Шевченко находится в историческом районе Днепра. Впервые она появилась на плане города архитектора Ивана Старова в 1790-х годах. Но тогда она носила название «Полицейская». Первые дома тут начали возводить в середине 1850-х годов. В основном строили казенные здания и доходные дома. Также раньше по улице ходил трамвай.

Журналисты dnepr.info решили узнать, как сегодня выглядит одна из самых старых улиц города.

Одно из самых известны зданий по улице Шевченко – бывший доходный дом Мизко.

Новости Днепра про Доходные дома и новые высотки: как за 50 лет изменилась улица Шевченко в Днепре (ФОТО)

Тут сдавали квартиры внаем, на первом этаже находилась «Клиника болезней зубов и полости рта», а позже тут было женское реальное училище и со временем стало общежитием. Сейчас в здании с вековой историей сдаются в аренду различные офисы.

Новости Днепра про Доходные дома и новые высотки: как за 50 лет изменилась улица Шевченко в Днепре (ФОТО)

Также на улице находился особняк Андерегга, он был построен в 1890-х годах. Фердинанд Андерегг был владельцем кирпичного завода. Дом считался одним из самых красивых в Екатеринославе.

Новости Днепра про Доходные дома и новые высотки: как за 50 лет изменилась улица Шевченко в Днепре (ФОТО)

Большинству жителей Днепра он более известен как областной кожно-венерологический диспансер. Сейчас в нем находится епархия ПЦУ.

Новости Днепра про Доходные дома и новые высотки: как за 50 лет изменилась улица Шевченко в Днепре (ФОТО)

Выше по улице все еще можно увидеть несколько доходных домов возведенных более века назад. Часть из них не в лучшем состоянии.

Новости Днепра про Доходные дома и новые высотки: как за 50 лет изменилась улица Шевченко в Днепре (ФОТО)

Здания рассыпаются на глазах.

Новости Днепра про Доходные дома и новые высотки: как за 50 лет изменилась улица Шевченко в Днепре (ФОТО)

Часть была снесена и ныне не существует.

Новости Днепра про Доходные дома и новые высотки: как за 50 лет изменилась улица Шевченко в Днепре (ФОТО)

А на их месте были возведены новые бизнес-центры.

Новости Днепра про Доходные дома и новые высотки: как за 50 лет изменилась улица Шевченко в Днепре (ФОТО)

Но некоторые дома находятся в хорошем состоянии. Там живут люди. На улице ведется активное строительство.

Новости Днепра про Доходные дома и новые высотки: как за 50 лет изменилась улица Шевченко в Днепре (ФОТО)

Появляются новые ЖК и бизнес-центры.

Новости Днепра про Доходные дома и новые высотки: как за 50 лет изменилась улица Шевченко в Днепре (ФОТО)

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При строительстве некоторых новых домов на части из них можно увидеть фасады старинных зданий.

Новости Днепра про Доходные дома и новые высотки: как за 50 лет изменилась улица Шевченко в Днепре (ФОТО)

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старые фото: А. Волок

 

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Новости Днепра про Доходные дома и новые высотки: как за 50 лет изменилась улица Шевченко в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Доходные дома и новые высотки: как за 50 лет изменилась улица Шевченко в Днепре (ФОТО)Русский

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