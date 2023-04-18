Договорились: Польша согласилась разблокировать транзит агропродукции из Украины

Об этом объявила вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«По результатам переговоров было решено, что транзит украинских товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга на пятницу», – заявила Свириденко.
Вице-премьер подчеркнула, что Киев понимает ситуацию польских фермеров так же, как и польская сторона понимает положение украинских фермеров, которые страдают от полномасштабной войны России против Украины.
«В конце концов, первопричина этой ситуации является именно российская агрессия. И мы сделаем все, чтобы Россия не воспользовалась ситуацией», – подчеркнула она, добавив, что польская сторона проинформировала о технических аспектах транспортировки украинской продукции по территории Польши.
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