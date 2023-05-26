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«Добра справа»: у Луцьку судили жителя Дніпра за продаж автомобілів

Сегодня 19:15
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Продал три машины, которые должен был отдать ВСУ.

Новости Днепра про «Добра справа»: у Луцьку судили жителя Дніпра за продаж автомобілів

Житель Днепра вошел в доверие к представителям благотворительного фонда «Доброе дело» и убедил их ввезти три автомобиля в Украину как гуманитарную помощь. Впоследствии он якобы должен передать их (автомобили марки Mitsubishi Pajero, Hyundai Galloper и Volkswagen Transporter) на нужды ВСУ. Но впоследствии продал находящемуся в Луцке военному.
Сам подсудимый во время судебного заседания свою вину признал и искренне раскаялся в содеянном.
 
Также известно, что подсудимый вступил в ряды ВСУ.
 
Обвиняемый оплатит штраф в размере 204 тысяч гривен, а три автомобиля заберут на нужды армии.
 
Судья договор утвердил.

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Новости Днепра про «Добра справа»: у Луцьку судили жителя Дніпра за продаж автомобілівУкраїнська Новости Днепра про «Добра справа»: у Луцьку судили жителя Дніпра за продаж автомобілівРусский

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