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Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии

Сегодня, 11 апреля, в Днепре будут выключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Независимости (Титова): 7, 8, 10-16 (четные), 34-А;
  • просп. Александра Поля: 86, 90-А, 100, 104, 106-А, 108, 110;
  • ул. Бориса Кротова: 3Л (добавилась);
  • просп. Богдана Хмельницкого: 118, 120, 122А, 126А, 128, 130, 132, 135 (добавился).

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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