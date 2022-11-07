До последнего он верил в победу: Виталий Сиданченко из Каменского погиб в бою

Защищая независимость и территориальную целостность Украины во время боевых действий в Луганской области, старший солдат Виталий Сиданченко погиб от полученных ранений.

Об этом сообщил мэр города Андрей Белоусов.

«От имени всей общины, Каменского городского совета, исполкома и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего солдата, разделяя тяжелую боль утраты», — написал мэр.

Виталий Сиданченко родился 11 августа 1978 года. Окончил профессиональное училище No79 в 1996 году. Долгое время работал в ПАО «КАМЕТ-СТАЛЬ» (ДМК). Вызван на мобилизацию 25.02.2022.

У него остались жена, сын, мать и сестра.

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