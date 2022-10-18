До Днепра не долетели 4 вражеских ракеты, — Резниченко

Напомним, сегодня утром россияне атаковали двумя ракетами объект энергетической инфраструктуры в Днепре. Временно прекратили работу некоторые троллейбусные и автобусные маршрутки, но к 11 часам уже все работает.

По его словам, во время последней вражеской атаки на Днепр силы противовоздушной обороны сбили 4 вражеских ракеты.

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