До Днепра не долетели 4 вражеских ракеты, — Резниченко

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, во время последней вражеской атаки на Днепр силы противовоздушной обороны сбили 4 вражеских ракеты.
Спасибо защитникам! – отметил Резниченко.
Напомним, сегодня утром россияне атаковали двумя ракетами объект энергетической инфраструктуры в Днепре. Временно прекратили работу некоторые троллейбусные и автобусные маршрутки, но к 11 часам уже все работает.
Сейчас жилмассив Левобережный-3 без воды.
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