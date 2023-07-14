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До 71%: Кабмин планирует увеличить минимальные цены на алкоголь

Сегодня 17:44
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Кабинет Министров Украины может поднять минимальные цены на алкоголь.

Новости Днепра про До 71%: Кабмин планирует увеличить минимальные цены на алкоголь

Соответствующее постановление опубликовало Министерство экономики.

В обосновании предложенного повышения цен указано, что размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки, особенно ввиду изменений в социально-экономической и налоговой сферах, таких как рост расходной составляющей цен – стоимости сырья , комплектующих, энергоносителей, затрат на оплату труда и т.д.

Итак, минимальные розничные цены предлагают поднять:

  • на водку и ликероводочные изделия – на 13%;
  • виски, ром и джин – 25%;
  • коньяк (бренди) – 11-12%;
  • обычные вина – на 62%;
  • игристые вина – на 28%;
  • сидр, пери, вермуты, другие сброженные напитки с крепостью до 22% – на 61-71%.

То есть цена на бутылку водки 0,5 литра вырастет примерно с 89 грн до 101 грн.

В Минфине ожидают, что повышение минимальных цен на алкоголь увеличит поступления в государственный и местный бюджеты на сумму около 500 млн гривен и уменьшит количество смертей из-за употребления алкоголя.

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