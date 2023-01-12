До +7: в Днепре в ближайшее время потеплеет

Так, как сообщается на сайте прогноза погоды, на следующей неделе в Днепре снова будет плюсовая температура. К примеру, в понедельник, 16 января, еще будет мороз – до минус пяти градусов, а уже во вторник, 17 января, прогнозируют плюс пять градусов днем и минус один – ночью. Остальные дни недели тоже пока без существенных морозов ночью, а вот днем температура достигнет плюс семи градусов.
Но, несмотря на потепление, одевайтесь тепло, ведь коронавирус и другие болезни никуда не делись!
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