До +7: в Днепре в ближайшее время потеплеет

Начало января оказалось морозным. Но уже с середины месяца в Днепре станет теплее.

Так, как сообщается на сайте прогноза погоды, на следующей неделе в Днепре снова будет плюсовая температура. К примеру, в понедельник, 16 января, еще будет мороз – до минус пяти градусов, а уже во вторник, 17 января, прогнозируют плюс пять градусов днем ​​и минус один – ночью. Остальные дни недели тоже пока без существенных морозов ночью, а вот днем ​​температура достигнет плюс семи градусов.

Но, несмотря на потепление, одевайтесь тепло, ведь коронавирус и другие болезни никуда не делись!

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