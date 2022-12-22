До 200 грн или не менее 1000: где в Днепре самые дешевые и самые дорогие елки

В этом году цены на елки "кусаются" за маленькое дерево на елочных базарах нужно отдать не менее 350 гривен. Рассказываем, где продают самые дорогие и дешевые зеленые красавицы.

Так, по словам днепрян, цены в этом году «кусаются». Если в прошлом году маленькую хвойную красавицу можно было приобрести за 300 гривен, то теперь цена выросла до 700. Самые дорогие елки возле «Нагорки». Здесь за маленькую елку или за композиции из веточек просят от 700 гривен. Дерево среднего размера обойдется не менее чем за 1000 гривен.

На 12 квартале и возле ТРЦ «Аполло» цены более демократичны. Там за двухметровую елку нужно заплатить 700 гривен. Выше двух метров – около 1000.

На Победе цены стартуют от 500 гривен.

Самые дешевые елки продают в Днепровском лесхозе, расположенном на улице Космической.

По словам днепрянина Дмитрия, двухметровую красотку ему удалось приобрести за 280 гривен. По сравнению с другими точками, здесь дешевле всего.

Прайс на елки из лесхоза на Космической.

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