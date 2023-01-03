До 110 «звезд» в час: в Днепре можно увидеть впечатляющий звездопад

Об этом рассказали в Днепровском планетарии.
В ночь с 3 на 4 января будет пик метеоритного потока Квадрантиды. Это первый звездопад 2023 года. Ожидается, что через час будет падать до 110 «звезд».
Увидеть звездопад можно невооруженным глазом. Для этого нужно чистое небо (сегодня ночью в Днепре обещают ясную погоду) и немного терпения, потому что яркая луна может помешать видимости. Начать наблюдение можно уже в 23 часа, смотреть нужно в направлении северо-востока.
Если знаете, где находится Большая Медведица, ориентируйтесь на нее и смотрите в сторону ручки ковша этого созвездия.
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