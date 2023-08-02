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  • До 100 огненных шаров в час: когда жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть звездопад

До 100 огненных шаров в час: когда жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть звездопад

Сегодня 19:15
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Совсем скоро жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть августовский поток Персеиды.

Новости Днепра про До 100 огненных шаров в час: когда жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть звездопад

Ежегодно в середине августа проходит метеорное шоу Персеиды. Так называют астрологическое событие, когда через час падает под сто ярких метеоров. В 2023 году пик звездопада придется на 12-13 августа. В этом году увидеть это астроявление смогут все, ведь луна будет находиться в конце фазы своего роста, и небо не будет загрязнено светом земного спутника.

Персеидами называют мощные метеорные потоки, возникающие, когда наша планета проходит через шлейф кометы Свифта-Таттла. Обломки небесного тела врезаются в земную атмосферу, оставляя за собой огненный шлейф, и кажется, будто с неба падают яркие звезды.

Метеоры двигаются очень быстро, оставляя за собой яркую линию. Иногда кажется, что они вот-вот упадут нам на голову, однако на самом деле они очень далеко от нас.

Метеорный поток Персеиды в 2023 году начался 17 июля и продлится до 24 августа. Пик звездопада в этом году – 12-13 августа. Остатки метеоров «упадут» 14 августа.

Как смотреть

Для наблюдения лучше выбрать предрассветное время. Для наблюдения следует выбрать темное место, где не будет мешать городской свет и запастись терпением, ведь, чтобы увидеть метеоры, нужно внимательно всматриваться в небо.

Чтобы увидеть метеоры, посмотрите вверх и на север.

Для просмотра не требуются телескопы или бинокли поскольку, чтобы увидеть «звездопад», нужно охватить глазами как можно больше неба. После 30 минут времени, когда ваши глаза привыкнут к темноте, вы можете насладиться потоком Персеиды.

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Новости Днепра про До 100 огненных шаров в час: когда жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть звездопадУкраїнська Новости Днепра про До 100 огненных шаров в час: когда жители Днепра смогут невооруженным глазом увидеть звездопадРусский

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