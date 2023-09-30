Дніпрянам на замітку: з 1 жовтня починає діяти нове правило ПДД

Уже в воскресенье начинает действовать новое правило на дороге.

Об этом напоминает пресс-служба патрульной полиции.

С 1 октября по 1 мая водители должны на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов включать дневные ходовые огни.

Если таких огней у автомобиля нет, нужно включать ближний свет.

Световой день становится короче, а в осенне-зимний период дождей, туманов и снегопадов часто возникает недостаточная видимость на дороге, — говорится в сообщении полиции.

Ходовые огни и ближний мир помогут всем участникам дорожного движения избежать лишних аварийных ситуаций на дороге.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: