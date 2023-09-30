Дніпрянам на замітку: з 1 жовтня починає діяти нове правило ПДД

Об этом напоминает пресс-служба патрульной полиции.
С 1 октября по 1 мая водители должны на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов включать дневные ходовые огни.
Если таких огней у автомобиля нет, нужно включать ближний свет.
Световой день становится короче, а в осенне-зимний период дождей, туманов и снегопадов часто возникает недостаточная видимость на дороге, — говорится в сообщении полиции.
Ходовые огни и ближний мир помогут всем участникам дорожного движения избежать лишних аварийных ситуаций на дороге.
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