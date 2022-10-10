Днепровский художник «предсказал» взрыв Крымского моста

«Доброе утро! Ну, я сказал, что будет так где-то», — вспоминает Сергей Бурбело.

Директор Музея украинской живописи Сергей Бурбело задолго до взрыва на Крымском мосту нарисовал это событие.

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