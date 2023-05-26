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Днепровские спортсмены — призеры Чемпионата Украины по водному поло

Сегодня 06:45
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Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.

Новости Днепра про Днепровские спортсмены — призеры Чемпионата Украины по водному поло

В Каменском закончился Чемпионат Украины по водному поло среди юниоров 2005 года рождения. Серебряным призером соревнований стала команда воспитанников днепровской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по водному поло «ДНУ-ДНЕПР».

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