Днепровские спортсмены — призеры Чемпионата Украины по водному поло

В Каменском закончился Чемпионат Украины по водному поло среди юниоров 2005 года рождения. Серебряным призером соревнований стала команда воспитанников днепровской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по водному поло «ДНУ-ДНЕПР».
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