Днепрянин завоевал золото и серебро на чемпионате Украины по плаванию

Помимо обычных и нужных всем вещей на барахолках в Интернете можно найти все, что угодно – от батареек до обогревателя и запчастей к чему угодно. Но есть на этих площадках новые и забавные товары, заставляющие сказать: «вау!». Журналисты dnepr.info решили…

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