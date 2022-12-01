Днепрянин завоевал золото и серебро на чемпионате Украины по плаванию

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Михаил завоевал золото среди юношей на дистанции 200 метров свободным стилем (кроль). И на дистанции 200 метров свободным стилем завоевал серебро среди молодежи.
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