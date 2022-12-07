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Днепрянин пытался зарегистрировать в Дие фальшивые документы

Сегодня 09:00
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В Днепре мужчина пытался зарегистрировать в Дие фальшивые водительские права. Гражданин обратился в Территориальный сервисный центр МВД.

Новости Днепра про Днепрянин пытался зарегистрировать в Дие фальшивые документы

Администратор заметила, что документ ненастоящий. Впоследствии мужчина признался о покупке подделки в интернете.

Об инциденте сообщили в полицию.

Мужчине грозит уголовная ответственность за использование подложных документов (ч.4 ст.358 УКУ). Санкция предусматривает штраф или ограничение свободы.

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