Днепрянин продавал фейковые бронежилеты и конфиденциальную информацию: что ему грозит

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Отмечается, что в марте мужчина воспользовался военным положением и наладил продажу защитной амуниции. Он разместил объявление в интернете, однако никаких бронежилетов у него не было. Как только ему перечисляли деньги – мужчина обрывал все связи.
Таким образом ему удалось заработать около 300 тысяч гривен. Однако мужчина на этом не остановился. Воспользовавшись помощью родственника, работающего в миграционной службе, подозреваемый продавал личные данные украинцев представителю иностранной компании. Всего он успел слить информацию 12 граждан.
Во время обыска в квартире задержанного правоохранители нашли технику и банковские карты. Ему грозит тюремный срок от 2 до 5 лет.
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