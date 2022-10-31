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  • Днепрянин продавал фейковые бронежилеты и конфиденциальную информацию: что ему грозит

Днепрянин продавал фейковые бронежилеты и конфиденциальную информацию: что ему грозит

Сегодня 17:06
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В Днепре будут судить мужчину, который через интернет продавал бронежилеты и личную информацию украинцев.

Новости Днепра про Днепрянин продавал фейковые бронежилеты и конфиденциальную информацию: что ему грозит

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Отмечается, что в марте мужчина воспользовался военным положением и наладил продажу защитной амуниции. Он разместил объявление в интернете, однако никаких бронежилетов у него не было. Как только ему перечисляли деньги – мужчина обрывал все связи.

Таким образом ему удалось заработать около 300 тысяч гривен. Однако мужчина на этом не остановился. Воспользовавшись помощью родственника, работающего в миграционной службе, подозреваемый продавал личные данные украинцев представителю иностранной компании. Всего он успел слить информацию 12 граждан.

Новости Днепра про Днепрянин продавал фейковые бронежилеты и конфиденциальную информацию: что ему грозит

Во время обыска в квартире задержанного правоохранители нашли технику и банковские карты. Ему грозит тюремный срок от 2 до 5 лет.

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Новости Днепра про Днепрянин продавал фейковые бронежилеты и конфиденциальную информацию: что ему грозитУкраїнська Новости Днепра про Днепрянин продавал фейковые бронежилеты и конфиденциальную информацию: что ему грозитРусский

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