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Днепрянин Михаил Кохан завоевал бронзу на престижном легкоатлетическом турнире

Сегодня 08:13
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Днепрянин Михаил Кохан завоевал бронзу на престижном турнире по легкой атлетике.

Новости Днепра про Днепрянин Михаил Кохан завоевал бронзу на престижном легкоатлетическом турнире

Соревнования проходили в польском городе Быдгощ в рамках серии World Continental Tour Gold.

Днепровский легкоатлет уступил только двум участникам из страны-хозяйки соревнований.

В финальном протоколе зафиксированы следующие результаты:

  1. Павел Файдек (Польша) – 79,43
  2. Войцех Новицкий (Польша) – 77,9
  3. Михаил Кохан (Украина) – 77,84

Недавно мы сообщали о том, что днепрянин завоевал золотую медаль на Кубке Европы по метательным легкоатлетическим дисциплинам.

В этом сезоне Михаил также стал бронзовым призером Кубка Европы.

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