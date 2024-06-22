Днепрянин Михаил Кохан завоевал бронзу на престижном легкоатлетическом турнире

Днепрянин Михаил Кохан завоевал бронзу на престижном турнире по легкой атлетике.

Соревнования проходили в польском городе Быдгощ в рамках серии World Continental Tour Gold.

Днепровский легкоатлет уступил только двум участникам из страны-хозяйки соревнований.

В финальном протоколе зафиксированы следующие результаты:

Павел Файдек (Польша) – 79,43 Войцех Новицкий (Польша) – 77,9 Михаил Кохан (Украина) – 77,84

Недавно мы сообщали о том, что днепрянин завоевал золотую медаль на Кубке Европы по метательным легкоатлетическим дисциплинам.

В этом сезоне Михаил также стал бронзовым призером Кубка Европы.

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