Днепрянин Михаил Кохан завоевал бронзу на престижном легкоатлетическом турнире

Соревнования проходили в польском городе Быдгощ в рамках серии World Continental Tour Gold.
Днепровский легкоатлет уступил только двум участникам из страны-хозяйки соревнований.
В финальном протоколе зафиксированы следующие результаты:
Недавно мы сообщали о том, что днепрянин завоевал золотую медаль на Кубке Европы по метательным легкоатлетическим дисциплинам.
В этом сезоне Михаил также стал бронзовым призером Кубка Европы.
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