Днепрянин Мурази Мчедлидзе в шаге от «бронзы» на Олимпиаде

У Днепрянина есть неплохие шансы на медали ОИ.

Борец из Днепра Мурази Мчедлидзе уступил в 1/4 финале Олимпиады-2024 в Париже, но имеет большие шансы на стычку за «бронзу».

Днепровский спортсмен уступил грузину Гиви Матчарашвили, который является действующим чемпионом Европы – 0:11.

Именно грузина букмекеры считают фаворитом игр, так что если он выйдет в финал, то Мчедлидзе сможет посоревноваться в «утешительной схватке».

В прошлом круге соревнований Мчедлидзе сенсационно одержал победу в весовой категории до 97 кг над Ибрагимом Чифтчи из Турции со счетом 5:1.

Напомним, что на этой Олимпиаде золото для Днепра и Украины уже принесла Ярослава Магучих.

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