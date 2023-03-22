Днепрянин Данил Хаммерман став призером «Belgian Open 2023»

В г. Ломмель (Бельгия) закончился рейтинговый международный турнир по тхэквондо «Belgian Open 2023» категории G-2/E-2.
Воспитанник днепровской городской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Данил Хаммерман завоевал серебро в весовой категории 59 кг среди юниоров.
Ранее мы писали, что 12-летний спортсмен из Днепра выиграл чемпионат Хорватии по прыжкам в воду.
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