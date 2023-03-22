Днепрянин Данил Хаммерман став призером «Belgian Open 2023»

Ранее мы писали, что 12-летний спортсмен из Днепра выиграл чемпионат Хорватии по прыжкам в воду .

В г. Ломмель (Бельгия) закончился рейтинговый международный турнир по тхэквондо «Belgian Open 2023» категории G-2/E-2.

В Днепре из-за ожидаемого повышения среднесуточной температуры до плюс восьми…

Об этом говорится на сайте полиции Днепропетровской области.

Накануне во Львове было проведено заседание руководства Палат Конгресса регионов…

Кабмин назначил нового главу «Укрзализныци» Сегодня, 21 марта, правительство назначило нового главу "Укрзализныци" - им стал Евгений Лященко. просмотров

Искали больше недели: пропавшую девочку из Кировоградской области нашли в Днепре 16-летнюю Киру Коробко из Кировоградской области, которая пропала без вести больше недели назад, нашли в Днепре. просмотров

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