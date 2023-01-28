Днепрянка Ярослава Магучих завоевала «золото» на стартовом турнире в новом году

На этапе World Athletics Continental Tour Bronze наша землячка показала впечатляющий результат — 1.98 метров. Именно он принес ей победу. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального олимпийского комитета.
Спортсменка также попыталась побить рекорд соревнований и преодолеть высоту на 2,02 м, на которую выходила уже триумфаторкой. К сожалению, этого не произошло. Впрочем, это не помешало Магучих уже во второй раз, как и в 2020 году, завоевать «золото» в Котбусе.
Второе место, кстати, заняла тоже украинка — Ирина Геращенко. Ее результат — 1,96 метров.
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