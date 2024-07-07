Днепрянка Ярослава Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту в Париже

Днепрянка Ярослава Магучих установила мировой рекорд На этапе Бриллиантовой лиги в Париже.
Украинская прыгунка первой в мире взяла высоту 2.10 м.
Бывший рекорд принадлежал представительнице Болгарии Стефки Костадиновой и был установлен еще в 1987 году – 2.09.
Рекорд также уникален тем, что был установлен с первой попытки.
Магучих выиграла этап после удачного прыжка на 2.03 м, опередив австралийку Николу Олислагерс. После этого ей подчинилась высота 2.07 м, а затем рекордные 2.10 м.
Также на этапе Бриллиантовой лиги днепрянин Михаил Кохан завоевал бронзу в соревнованиях по метанию молота.
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