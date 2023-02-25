Днепрянка вызвала патрульных, потому что ее оскорбляла невестка, а те нашли у ее сына 60 литров марихуаны

Заявительница пригласила полицейских в дом, где они увидели три 20-литровые емкости с запрещенными веществами.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.
Кроме этого, в помещении также было найдено еще три емкости, пластиковый контейнер, ведро с наркотиками, а также электронные весы и пакеты с семенами, вероятно, наркотического растения. Женщина заверила, что указанные вещи принадлежат ее сыну, который в этот момент находился дома.
Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу для изъятия найденных веществ и дальнейших процессуальных действий.
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