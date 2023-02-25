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  • Днепрянка вызвала патрульных, потому что ее оскорбляла невестка, а те нашли у ее сына 60 литров марихуаны

Днепрянка вызвала патрульных, потому что ее оскорбляла невестка, а те нашли у ее сына 60 литров марихуаны

Сегодня 14:51
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В пятницу, 24 февраля, патрульные Днепра приехали на вызов на улицу Каляева, где женщина жаловалась на оскорбления невестки. Однако на месте правоохранителей ждал совсем другой неожиданный "сюрприз".

Новости Днепра про Днепрянка вызвала патрульных, потому что ее оскорбляла невестка, а те нашли у ее сына 60 литров марихуаны

Заявительница пригласила полицейских в дом, где они увидели три 20-литровые емкости с запрещенными веществами.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Кроме этого, в помещении также было найдено еще три емкости, пластиковый контейнер, ведро с наркотиками, а также электронные весы и пакеты с семенами, вероятно, наркотического растения. Женщина заверила, что указанные вещи принадлежат ее сыну, который в этот момент находился дома.

Новости Днепра про Днепрянка вызвала патрульных, потому что ее оскорбляла невестка, а те нашли у ее сына 60 литров марихуаны

Новости Днепра про Днепрянка вызвала патрульных, потому что ее оскорбляла невестка, а те нашли у ее сына 60 литров марихуаны

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу для изъятия найденных веществ и дальнейших процессуальных действий.

Новости Днепра про Днепрянка вызвала патрульных, потому что ее оскорбляла невестка, а те нашли у ее сына 60 литров марихуаны

Новости Днепра про Днепрянка вызвала патрульных, потому что ее оскорбляла невестка, а те нашли у ее сына 60 литров марихуаны

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