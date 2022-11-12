Днепрянка утверждает, что нашла в гречке из «АТБ» стекло

В Днепре местная жительница купила в "АТБ" гречку, но ее ждал сюрприз.

Как сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный», женщина купила в «АТБ» гречку ТМ «Розумний вибір» и приготовила ее детям на обед.

Когда семья села за стол есть, в гречке нашли кусочек стекла. Он попался именно хозяйке.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в шоколадке вместо ореха был зуб (ФОТО).

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