Днепрянка нашла обломки ракеты в игрушках своего ребенка

В Днепре женщина обнаружила необычные вещи в игрушках своего ребенка.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.

Среди разных игрушек для малышей женщина увидела обломки вражеской ракеты.

По словам женщины, обломки принадлежат ракете, взорвавшейся в городе во время атаки 2 апреля.

Тогда в результате враждебной агрессии пострадали пять человек.

Было повреждено и образовательное учреждение. В момент удара все дети были в укрытии.

Спасатели напоминают, что если вы увидели обломки ракеты или другие взрывоопасные вещи, нужно немедленно звонить по телефону в соответствующие службы.

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