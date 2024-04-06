Днепрянка нашла обломки ракеты в игрушках своего ребенка

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.
Среди разных игрушек для малышей женщина увидела обломки вражеской ракеты.
По словам женщины, обломки принадлежат ракете, взорвавшейся в городе во время атаки 2 апреля.
Тогда в результате враждебной агрессии пострадали пять человек.
Было повреждено и образовательное учреждение. В момент удара все дети были в укрытии.
Спасатели напоминают, что если вы увидели обломки ракеты или другие взрывоопасные вещи, нужно немедленно звонить по телефону в соответствующие службы.
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