Об этом сообщает btu.
Украинско-германский тандем совершил один брейк и проиграл пять геймов на своей подаче. Днепрянка Надежда Киченок уступила в полуфинале теннисного турнира в США и Анна-Лена Фридсам сыграли четвертый общий полуфинал на турнирах WTA и во второй раз не смогли пройти в финал турнира. В начале месяца Киченок и Фридсам сыграли в финале соревнований WTA 250 в Линце.
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