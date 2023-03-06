Днепрянка Надежда Киченок уступила в полуфинале теннисного турнира в США

Надежда Киченок вместе с немкой Анна-Леней Фридсам проиграла в полуфинале тандему Эрин Рутлифф/Алдила Сутжиади (Австралия/Индонезия, 2) 2:6, 3:6.

Об этом сообщает btu.

Украинско-германский тандем совершил один брейк и проиграл пять геймов на своей подаче. Днепрянка Надежда Киченок уступила в полуфинале теннисного турнира в США и Анна-Лена Фридсам сыграли четвертый общий полуфинал на турнирах WTA и во второй раз не смогли пройти в финал турнира. В начале месяца Киченок и Фридсам сыграли в финале соревнований WTA 250 в Линце.

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