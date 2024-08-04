Днепрянка Магучих выиграла «золото» Олимпиады-2024

Днепрянка Ярослава Магучих завоевала золото ОИ 2024!

Украинская легкоатлетка заняла первое место с результатом 2.00 м.

Наша чемпионка была явным фаворитом и смогла доказать свое преимущество в финале.

Бронзовую медаль получила еще одна представительница Украины Ирина Геращенко.

Серебряную медаль выиграла австралийка Олислагерс.

После победы парижский стадион устроил для днепрянки овации.

Перед триумфальными Олимпийскими играми Магучих также установила мировой рекорд в прыжках в высоту.

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