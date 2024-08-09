Днепрянка Магучих рассказала, на что потратит призовые за «золото» Олимпиады-2024

Спортсменка из Днепра Ярослава Магучих, ставшая чемпионкой Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту, заработанные деньги потратит на благотворительность. 22-летняя прыгунка в интервью Reuters призналась, что поддерживает и будет поддерживать ВСУ в войне против России.
Во-первых, у меня есть команда, которой я все-таки должна что-то отдать, потому что мы работаем вместе. Часть отдам на Вооруженные силы Украины и плюс волонтерам, потому что сейчас очень много собраний и, к сожалению, в последнее время они очень медленно закрываются, – сказала Магучих.
Отметим, Украина всем своим спортсменам за золотую медаль Олимпиады выплачивает 125 тысяч долларов. Еще 50 тысяч долларов Ярослав получит от Международной федерации легкой атлетики. Организация недавно начала выплату призовых грантов и Магучих будет одной из первых, кто получит денежную компенсацию.
Напомним, что 4 августа Ярослава Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. Украинская легкоатлетка заняла первое место с результатом 2:00.
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