Днепрянка говорит, что нашла в батончике обломок канцелярского ножа: комментарий производителя

Недавно к нам обратилась жительница Днепра, которая утверждает, что нашла в батончике EatMe обломок канцелярского ножа.

По словам девушки, она купила его у LeSilpo на Екатеринославском бульваре, а когда начала есть, то почувствовала что-то твердое на зубах. Оказалось, что это кусочек металла. Днепрянка сказала, что звонила производителю, однако оператор сбросила звонок, как только клиентка рассказала, в чем проблема. Позже стало известно, что девушка проглотила кусочек металла. Она обратилась в больницу. Медики сделали рентген и обнаружили обломок (3 мм).

После публикации новости производитель батончиков написал нам, чтобы прокомментировать эту ситуацию. В компании ООО «Новые Продукты Украина» отметили, что никаких обращений по качеству продукции от днепрянки не поступало.

Продукция торговой марки «EatMe» имеет все необходимые сертификаты и в процессе производства проходит строгий контроль качества с использованием самого современного оборудования, в частности, высокотехнологичного современного оборудования, позволяющего выявить даже микрочастицы металла и целого другого звена элементов, не относящихся к составу продукта, и автоматически отбраковывает такую ​​продукцию с невозможностью повторного попадания такой продукции в линию. Этот процесс автоматизирован и исключает человеческий фактор, — отметили в компании.

И добавили, что начато внутреннее расследование.

Официальных выводов проверки пока нет, как и подтверждения технической возможности на сегодняшний день попадания любых посторонних предметов в энергетические батончики EatMeTM, – отмечает ООО «Новые Продукты Украина».

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в шоколадке вместо ореха был зуб (ФОТО).

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