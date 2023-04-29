Днепряне жалуются на сбой в «ПриватБанке»: что известно

В «Приватбанке» днем в субботу, 29 апреля, произошел сбой. В частности, речь идет о проблемах со снятием наличных в банкоматах «ПриватБанка», оплатой в терминалах и переводами на карты.
Об этом сообщает Суспільне.
В пресс-службе банка говорят, что разбираются с ситуацией, однако технической проблемы со стороны банка вроде бы нет. По предварительной информации, сбой произошел на стороне платежных систем. Терминалы других банков тоже работают с перебоями.
На нашей стороне технической проблемы нет. Это проблема, скорее всего, платежных систем, мы будем разбираться. С банкоматами система работает без проблем вообще, — отметил Олег Серга, пресс-секретарь «ПриватБанка».
Когда решат проблему, пока неизвестно.
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