Днепряне жалуются на сбой в «ПриватБанке»: что известно

Пользователи сообщают о проблемах со снятием наличных денег в банкоматах, оплатой в терминалах и переводами на карты.

В «Приватбанке» днем ​​в субботу, 29 апреля, произошел сбой. В частности, речь идет о проблемах со снятием наличных в банкоматах «ПриватБанка», оплатой в терминалах и переводами на карты.

Об этом сообщает Суспільне.

В пресс-службе банка говорят, что разбираются с ситуацией, однако технической проблемы со стороны банка вроде бы нет. По предварительной информации, сбой произошел на стороне платежных систем. Терминалы других банков тоже работают с перебоями.

На нашей стороне технической проблемы нет. Это проблема, скорее всего, платежных систем, мы будем разбираться. С банкоматами система работает без проблем вообще, — отметил Олег Серга, пресс-секретарь «ПриватБанка».

Когда решат проблему, пока неизвестно.

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