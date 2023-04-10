Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Днепряне смогут обменять старые лампы на экономные LED не во всех отделениях Укрпочты: что изменится с 1 мая

Днепряне смогут обменять старые лампы на экономные LED не во всех отделениях Укрпочты: что изменится с 1 мая

Сегодня 22:00
просмотров

Бесплатная программа по обмену старых ламп накаливания на экономные LED-лампы в Украине продолжается. Лампочки, как и раньше, можно обменять в отделениях Укрпочты, но с 1 мая количество доступных для обмена отделений сократится. Услуга останется доступной только в областных центрах.
Новости Днепра про Днепряне смогут обменять старые лампы на экономные LED не во всех отделениях Укрпочты: что изменится с 1 мая

С начала старта программы обмена лампочек в отделениях Укрпочты украинцы обменяли около 16,5 млн ламп. Больше всего ламп получили жители Киевской и окрестных городов — около 2 млн светодиодов.
В правительстве решили сократить количество пунктов по обмену ламп. Все дело в том, что активность уже снизилась. Все, кто хотели получить LED-лампы, сделали это. За даними Укрпошти, на сьогоднішній день у всіх населених пунктах до обміну є 7 млн ламп. Ще 5 млн світлодіодів надійдуть до України найближчим часом.

По данным Укрпочты, на сегодняшний день во всех населенных пунктах к обмену доступно 7 млн ламп. Еще 5 млн светодиодов поступят в Украину в ближайшее время.

Так, с 10 апреля 500 отделений Укрпочты больше не будут доступными для онлайн-заказа лампочек через «Дію». С 1 мая обменять лампы можно будет только в крупных городах, где сохраняется наибольший спрос.

Как подать заявку в «Дії» на обмен лампочек

  • Авторизируйтесь в приложении, зайдите в меню «Услуги» и выберите пункт «Обмен ламп».
  • Введите номер телефона и выберите из списка доступное отделение «Укрпочты», в котором вам удобно совершить обмен.
  • Дождитесь уведомления от «Дії»: когда заявку подтвердят, на обмен ламп в выбранном отделении почты у заявителя будет пять дней.

Без предварительной регистрации в «Дії», в обмене лампочек могут отказать, так как в отделения завозят лимитированное количество ламп.

Читайте также:

Новости Днепра про Днепряне смогут обменять старые лампы на экономные LED не во всех отделениях Укрпочты: что изменится с 1 маяУкраїнська Новости Днепра про Днепряне смогут обменять старые лампы на экономные LED не во всех отделениях Укрпочты: что изменится с 1 маяРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Будьте осторожны: змеи атаковали Монастырский остров
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    Будьте осторожны: змеи атаковали Монастырский остров

    В последнее время в Днепре стало больше змей. Их можно…

    На войне с РФ погиб наш Тарас Сум Из Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    На войне с РФ погиб наш Тарас Сум Из Днепропетровской области

    Каждый день Днепропетровщина получает грустные новости.

    Сел за руль и выехал со двора: на Днепропетровщине задержали злоумышленника
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Сел за руль и выехал со двора: на Днепропетровщине задержали злоумышленника

    Преступление произошло 9 апреля в городе Зеленодольске. Правоохранители отделения полиции…

    Нападавшего задержали: ограбленной женщине на Днепропетровщине помог военный
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Нападавшего задержали: ограбленной женщине на Днепропетровщине помог военный

    У Дніпрі 11 квітня відключать світло на кількох вулицях.

    Последние новости

    Будьте осторожны: змеи атаковали Монастырский остров
    Будьте осторожны: змеи атаковали Монастырский остров

    В последнее время в Днепре стало больше змей. Их можно встретить как на улицах города, так и в жилых помещениях.

    Сегодня 21:15
    0
    просмотров
    На войне с РФ погиб наш Тарас Сум Из Днепропетровской области
    На войне с РФ погиб наш Тарас Сум Из Днепропетровской области

    Каждый день Днепропетровщина получает грустные новости.

    Сегодня 20:30
    0
    просмотров
    Сел за руль и выехал со двора: на Днепропетровщине задержали злоумышленника
    Сел за руль и выехал со двора: на Днепропетровщине задержали злоумышленника

    Преступление произошло 9 апреля в городе Зеленодольске. Правоохранители отделения полиции №10 Криворожского РУП установили, что к преступлению причастен 35-летний мужчина.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Нападавшего задержали: ограбленной женщине на Днепропетровщине помог военный
    Нападавшего задержали: ограбленной женщине на Днепропетровщине помог военный

    У Дніпрі 11 квітня відключать світло на кількох вулицях.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и отразили более 20 атак оккупантов, — Генштаб
    ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и отразили более 20 атак оккупантов, — Генштаб

    Украинские военнослужащие уничтожили вражеский склад боеприпасов и отразили более 20 атак российских захватчиков в Донецкой области.

    Сегодня 18:45
    0
    просмотров
    Совершил тяжкое преступление: на Днепропетровщине полиция разыскивает мужчину
    Совершил тяжкое преступление: на Днепропетровщине полиция разыскивает мужчину

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 18:26
    0
    просмотров
    В Днепре за езду на авто с механикой могут оштрафовать на 40,8 тыс грн: кого коснется нововведение
    В Днепре за езду на авто с механикой могут оштрафовать на 40,8 тыс грн: кого коснется нововведение

    Для водителей Днепра и всей Украины с апреля этого года «заработали» новые штрафы. За езду на машине с механической коробкой можно получить штраф от 3,4 до 40,8 тыс грн. Коснуться нововведение не всех владельцев транспорта.

    Сегодня 17:48
    просмотров
    Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)
    Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)

    В Днепре цветут магнолии.

    Сегодня 17:42
    0
    просмотров
    Заряжайте все: где в Днепре завтра не будет света 9 часов
    Заряжайте все: где в Днепре завтра не будет света 9 часов

    Важная информация!

    Сегодня 17:16
    1
    просмотров
    Забил насмерть: на Днепропетровщине ссора двух пенсионеров закончилась убийством
    Забил насмерть: на Днепропетровщине ссора двух пенсионеров закончилась убийством

    Злоумышленник нанес потерпевшей многочисленные удары по телу. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

    Сегодня 16:58
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх