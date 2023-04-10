Днепряне смогут обменять старые лампы на экономные LED не во всех отделениях Укрпочты: что изменится с 1 мая

По данным Укрпочты, на сегодняшний день во всех населенных пунктах к обмену доступно 7 млн ламп. Еще 5 млн светодиодов поступят в Украину в ближайшее время.
Так, с 10 апреля 500 отделений Укрпочты больше не будут доступными для онлайн-заказа лампочек через «Дію». С 1 мая обменять лампы можно будет только в крупных городах, где сохраняется наибольший спрос.
Без предварительной регистрации в «Дії», в обмене лампочек могут отказать, так как в отделения завозят лимитированное количество ламп.
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