Днепряне смогут обменять старые лампы на экономные LED не во всех отделениях Укрпочты: что изменится с 1 мая

Бесплатная программа по обмену старых ламп накаливания на экономные LED-лампы в Украине продолжается. Лампочки, как и раньше, можно обменять в отделениях Укрпочты, но с 1 мая количество доступных для обмена отделений сократится. Услуга останется доступной только в областных центрах.

По данным Укрпочты, на сегодняшний день во всех населенных пунктах к обмену доступно 7 млн ламп. Еще 5 млн светодиодов поступят в Украину в ближайшее время.

Так, с 10 апреля 500 отделений Укрпочты больше не будут доступными для онлайн-заказа лампочек через «Дію». С 1 мая обменять лампы можно будет только в крупных городах, где сохраняется наибольший спрос.

Как подать заявку в «Дії» на обмен лампочек

Авторизируйтесь в приложении, зайдите в меню «Услуги» и выберите пункт «Обмен ламп».

Введите номер телефона и выберите из списка доступное отделение «Укрпочты», в котором вам удобно совершить обмен.

Дождитесь уведомления от «Дії»: когда заявку подтвердят, на обмен ламп в выбранном отделении почты у заявителя будет пять дней.

Без предварительной регистрации в «Дії», в обмене лампочек могут отказать, так как в отделения завозят лимитированное количество ламп.

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