Днепряне, будьте бдительны: сегодня наблюдается мощная магнитная буря

Сегодня на Солнце произошел мощный выброс корональной массы.

Чувствительные к погодным явлениям жители могут чувствовать слабость и головные боли.

Специалисты из американского института исследований сообщают, что в 9 утра произошел геомагнитный шторм уровня G3 (мощнейший из возможных).

В некоторых странах можно увидеть полярное сияние, многие радиостанции работают с перебоями.

Буря закончится только 7 августа, а в середине месяца ожидается еще один выброс массы, схожий по мощности.

Как себя защитить от солнечной бури:

Надо больше ходить и вести активный образ жизни. Ограничить курение и воздержаться от алкоголя. Минимизируйте стресс и нормализуйте режим сна. Перед сном лучше принять контрастный душ.

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