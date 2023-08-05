Днепряне, будьте бдительны: сегодня наблюдается мощная магнитная буря

Чувствительные к погодным явлениям жители могут чувствовать слабость и головные боли.
Специалисты из американского института исследований сообщают, что в 9 утра произошел геомагнитный шторм уровня G3 (мощнейший из возможных).
В некоторых странах можно увидеть полярное сияние, многие радиостанции работают с перебоями.
Буря закончится только 7 августа, а в середине месяца ожидается еще один выброс массы, схожий по мощности.
Как себя защитить от солнечной бури:
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Козенко Антон
Автор:
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Несчастный случай на Днепропетровщине произошел 4 августа поздно вечером.
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Вчера, около 21 часов вечера, неизвестный украл телефон у местного…
На Днепропетровщине двое подростков задушили себя пакетами, возможно они посмотрели соответствующие видео в Тик-Токе.
Несчастный случай на Днепропетровщине произошел 4 августа поздно вечером.
В городе Каменское ищут 34-летнюю Алину Корякову.
Вчера, около 21 часов вечера, неизвестный украл телефон у местного жителя.
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