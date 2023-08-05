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Днепряне, будьте бдительны: сегодня наблюдается мощная магнитная буря

Сегодня 16:43
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Сегодня на Солнце произошел мощный выброс корональной массы.

Новости Днепра про Днепряне, будьте бдительны: сегодня наблюдается мощная магнитная буря

Чувствительные к погодным явлениям жители могут чувствовать слабость и головные боли.

Специалисты из американского института исследований сообщают, что в 9 утра произошел геомагнитный шторм уровня G3 (мощнейший из возможных).

В некоторых странах можно увидеть полярное сияние, многие радиостанции работают с перебоями.

Буря закончится только 7 августа, а в середине месяца ожидается еще один выброс массы, схожий по мощности.

Как себя защитить от солнечной бури:

  1. Надо больше ходить и вести активный образ жизни.
  2. Ограничить курение и воздержаться от алкоголя.
  3. Минимизируйте стресс и нормализуйте режим сна.
  4. Перед сном лучше принять контрастный душ.

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Новости Днепра про Днепряне, будьте бдительны: сегодня наблюдается мощная магнитная буряУкраїнська Новости Днепра про Днепряне, будьте бдительны: сегодня наблюдается мощная магнитная буряРусский

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