Днепрянам предлагают выиграть подарок от якобы «Новой почты», но есть нюанс

На днях в вайбере и телеграме появились сообщения о розыгрышах от «Новой почты» и «Coca-Cola». В тексте сообщений говорится, что за регистрацию эти компании обещают подарить праздничную елку, а 59 человек якобы уже получили свой приз.
Впрочем, как отметили в «Новой почте», никаких розыгрышей компания не проводит.
Обращаем ваше внимание! Сейчас в разных телеграмах и вайбер каналах, а также в социальных сетях распространяется большое количество объявлений о разных розыгрышах, где мошенники используют названия известных компаний. Таким образом, собирают всю информацию о людях, которые поверили в эти розыгрыши, — говорится в сообщении на официальной странице «Новой почты» на Facebook.
Информацию о елках будто бы от Новой почты и известного производителя напитков распространил ряд телеграм-каналов. Некоторые из них местные. Не будем назвать их названия, но приводим пример одного из сообщений.
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