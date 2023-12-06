Днепрянам предлагают выиграть подарок от якобы «Новой почты», но есть нюанс

В телеграм-каналах распространяют фейковую акцию от "Новой почты".

На днях в вайбере и телеграме появились сообщения о розыгрышах от «Новой почты» и «Coca-Cola». В тексте сообщений говорится, что за регистрацию эти компании обещают подарить праздничную елку, а 59 человек якобы уже получили свой приз.

Впрочем, как отметили в «Новой почте», никаких розыгрышей компания не проводит.

Обращаем ваше внимание! Сейчас в разных телеграмах и вайбер каналах, а также в социальных сетях распространяется большое количество объявлений о разных розыгрышах, где мошенники используют названия известных компаний. Таким образом, собирают всю информацию о людях, которые поверили в эти розыгрыши, — говорится в сообщении на официальной странице «Новой почты» на Facebook.

Информацию о елках будто бы от Новой почты и известного производителя напитков распространил ряд телеграм-каналов. Некоторые из них местные. Не будем назвать их названия, но приводим пример одного из сообщений.

Как отметили в «Новой почте», компания не имеет отношения к розыгрышам, а паблики используют известные бренды, чтобы набрать фолловеров или собрать информацию о подписчиках. Так что не стоит щелкать на подобные ссылки, даже если вы понимаете, что это афера и заходите из любопытства.

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