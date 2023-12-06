Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Днепрянам предлагают выиграть подарок от якобы «Новой почты», но есть нюанс

Днепрянам предлагают выиграть подарок от якобы «Новой почты», но есть нюанс

Сегодня 14:59
просмотров

В телеграм-каналах распространяют фейковую акцию от "Новой почты".

Новости Днепра про Днепрянам предлагают выиграть подарок от якобы

На днях в вайбере и телеграме появились сообщения о розыгрышах от «Новой почты» и «Coca-Cola». В тексте сообщений говорится, что за регистрацию эти компании обещают подарить праздничную елку, а 59 человек якобы уже получили свой приз.

Впрочем, как отметили в «Новой почте», никаких розыгрышей компания не проводит.

Обращаем ваше внимание! Сейчас в разных телеграмах и вайбер каналах, а также в социальных сетях распространяется большое количество объявлений о разных розыгрышах, где мошенники используют названия известных компаний. Таким образом, собирают всю информацию о людях, которые поверили в эти розыгрыши, — говорится в сообщении на официальной странице «Новой почты» на Facebook.

Информацию о елках будто бы от Новой почты и известного производителя напитков распространил ряд телеграм-каналов. Некоторые из них местные. Не будем назвать их названия, но приводим пример одного из сообщений.

Новости Днепра про Днепрянам предлагают выиграть подарок от якобы

Как отметили в «Новой почте», компания не имеет отношения к розыгрышам, а паблики используют известные бренды, чтобы набрать фолловеров или собрать информацию о подписчиках. Так что не стоит щелкать на подобные ссылки, даже если вы понимаете, что это афера и заходите из любопытства.

Читайте также:

Новости Днепра про Днепрянам предлагают выиграть подарок от якобы Українська Новости Днепра про Днепрянам предлагают выиграть подарок от якобы Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре продают легендарный пивбар «Цепи»: он был открыт в 1980-х
Новости Днепра
Сегодня 17:12
В Днепре продают легендарный пивбар «Цепи»: он был открыт в 1980-х

В Днепре продают помещение, где ранее находился легендарный пивбар «Цепи».…

На ж/м Победа в Днепре открыли первый елочный базарчик
Новости Днепра
Сегодня 16:18
На ж/м Победа в Днепре открыли первый елочный базарчик

5 декабря в Днепре начали открываться первые елочные базары.

В Днепре разоблачили иностранца-нелегала, ходившего с чужим паспортом
Новости Днепра
Сегодня 15:36
В Днепре разоблачили иностранца-нелегала, ходившего с чужим паспортом

В Днепре задержан азербайджанец, который ходил с поддельным паспортом на…

Автомобили превратились в лодки: в Днепре неподалеку от ДЗМО образовалось «море»
Новости Днепра
Сегодня 15:00
Автомобили превратились в лодки: в Днепре неподалеку от ДЗМО образовалось «море»

Но есть нюанс – в нем не поплаваешь.

Последние новости

В Днепре продают легендарный пивбар «Цепи»: он был открыт в 1980-х
В Днепре продают легендарный пивбар «Цепи»: он был открыт в 1980-х

В Днепре продают помещение, где ранее находился легендарный пивбар «Цепи». Оно расположено возле памятника Полю. Открытый в 1980-х годах пивбар сразу стал любимым местом времяпровождения футбольных фанатов и любителей играть в карты. Свое название бар получил из-за необычного оформления: столы…

Сегодня 17:12
6
просмотров
На ж/м Победа в Днепре открыли первый елочный базарчик
На ж/м Победа в Днепре открыли первый елочный базарчик

5 декабря в Днепре начали открываться первые елочные базары.

Сегодня 16:18
4
просмотров
В Днепре разоблачили иностранца-нелегала, ходившего с чужим паспортом
В Днепре разоблачили иностранца-нелегала, ходившего с чужим паспортом

В Днепре задержан азербайджанец, который ходил с поддельным паспортом на чужое имя.

Сегодня 15:36
2
просмотров
Автомобили превратились в лодки: в Днепре неподалеку от ДЗМО образовалось «море»
Автомобили превратились в лодки: в Днепре неподалеку от ДЗМО образовалось «море»

Но есть нюанс – в нем не поплаваешь.

Сегодня 15:00
8
просмотров
Для украинцев изменятся правила выхода на пенсию: сколько теперь нужно будет работать
Для украинцев изменятся правила выхода на пенсию: сколько теперь нужно будет работать

С 2024 года для работающих жителей Днепра и всех украинцев постепенно увеличиваются требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет.

Сегодня 14:54
4
просмотров
Раньше в центре Днепра стоял огромный слон: в сети опубликовали редкое фото
Раньше в центре Днепра стоял огромный слон: в сети опубликовали редкое фото

У нашего города богатая и интересная история. Мало кто знает, что было раньше на месте тех или иных построек.

Сегодня 14:18
5
просмотров
Житель Днепра пытался обокрасть ТЦ «Метро»
Житель Днепра пытался обокрасть ТЦ «Метро»

Днепрянина поймали на попытке кражи из торгового центра.

Сегодня 13:47
5
просмотров
В Днепре возникли проблемы с водой в одном из районов: что произошло
В Днепре возникли проблемы с водой в одном из районов: что произошло

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 13:18
4
просмотров
Может быть на ж/м Победа: в Днепре ищут без вести пропавшую женщину
Может быть на ж/м Победа: в Днепре ищут без вести пропавшую женщину

В Днепре больше недели ищут 47-летнюю женщину.

Сегодня 12:42
5
просмотров
На месте тупика трамвая: как в Днепре раньше выглядела одна из старейших церквей (ФОТО)
На месте тупика трамвая: как в Днепре раньше выглядела одна из старейших церквей (ФОТО)

Почти 90 лет назад в Днепре был разрушен уникальный храм, который был построен одним из первых на территории города. Казанская церковь или храм Вознесения Господня находился на месте нынешнего тупика трамвая на улице Михаила Грушевского.

Сегодня 12:33
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх