Днепрянам могут установить новый тариф на электроэнергию: когда и насколько больше придется платить

Новые тарифы будут ждать граждан после отопительного сезона. До 30 апреля цены на электроэнергию не будут поднимать, а уже после этой даты в правительстве рассматривают возможные изменения.
Об этом сообщает Цензор.нет.
Как стало известно, в правительстве считают, что уже сейчас каждый киловатт-час должен стоить не менее 7 гривен. Ведь разницу между действующим тарифом и экономически обоснованным тарифом покрывают за счет дохода от генерации «Энергоатома» и «Укргидроэнерго». Из-за этого в прошлом году возник долг на сумму 33 миллиарда гривен.
Кроме того, Украине нужно найти средства для восстановления поврежденной инфраструктуры в результате массированных ракетных атак со стороны страны-террористки России.
Стоит отметить, что соответствующее решение пока не принято. Поэтому неизвестно, действительно ли украинцам придется платить почти в четыре раза больше за свет.
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