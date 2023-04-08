Днепрянам могут установить новый тариф на электроэнергию: когда и насколько больше придется платить

Украинцам, в том числе и днепрянам, стоит подготовиться к вероятному масштабному повышению тарифов на электроэнергию. Действующие цены на свет - 1,44 грн и 1,68 грн за киловатт-час - могут повысить до 5,5 грн.

Новые тарифы будут ждать граждан после отопительного сезона. До 30 апреля цены на электроэнергию не будут поднимать, а уже после этой даты в правительстве рассматривают возможные изменения.

Об этом сообщает Цензор.нет.

Как стало известно, в правительстве считают, что уже сейчас каждый киловатт-час должен стоить не менее 7 гривен. Ведь разницу между действующим тарифом и экономически обоснованным тарифом покрывают за счет дохода от генерации «Энергоатома» и «Укргидроэнерго». Из-за этого в прошлом году возник долг на сумму 33 миллиарда гривен.

Кроме того, Украине нужно найти средства для восстановления поврежденной инфраструктуры в результате массированных ракетных атак со стороны страны-террористки России.

Стоит отметить, что соответствующее решение пока не принято. Поэтому неизвестно, действительно ли украинцам придется платить почти в четыре раза больше за свет.

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