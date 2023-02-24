Днепрян приглашают поучаствовать в известном шоу

В Украине снова открыли кастинги на популярное украинское шоу «МастерШеф».
Отмечается, что поучаствовать в отборе могут и жители Днепра, ведь первый кастинг будет онлайн.
Это проект, дающий шанс фанатам кухни испытать свои силы в масштабном кулинарном сражении и из любителей превратиться в гениальных профи. Если ты давно мечтаешь попасть на кухню МастерШеф, то, возможно, именно сейчас настало это время. Единственное требование к Вам – гореть кулинарией, — говорится в сообщении.
Подробности тут.
Напомним, ранее мы писали о коллективе из Днепра, покорившем американское талант-шоу. Это детская танцевальная группа, участники которой начинали свою карьеру в родном Днепре, а позже принимать участие в национальных конкурсах. В США дети покорили судей своим световым неоновым шоу.
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