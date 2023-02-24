Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Днепрян приглашают поучаствовать в известном шоу

Сегодня 17:41
просмотров

Жители Днепра приглашают показать свои таланты в известном шоу.

Новости Днепра про Днепрян приглашают поучаствовать в известном шоу

В Украине снова открыли кастинги на популярное украинское шоу «МастерШеф».

Отмечается, что поучаствовать в отборе могут и жители Днепра, ведь первый кастинг будет онлайн.

Это проект, дающий шанс фанатам кухни испытать свои силы в масштабном кулинарном сражении и из любителей превратиться в гениальных профи. Если ты давно мечтаешь попасть на кухню МастерШеф, то, возможно, именно сейчас настало это время. Единственное требование к Вам – гореть кулинарией, — говорится в сообщении.

Подробности тут.

Напомним, ранее мы писали о коллективе из Днепра, покорившем американское талант-шоу. Это детская танцевальная группа, участники которой начинали свою карьеру в родном Днепре, а позже принимать участие в национальных конкурсах. В США дети покорили судей своим световым неоновым шоу.

Читайте также:

Новости Днепра про Днепрян приглашают поучаствовать в известном шоуУкраїнська Новости Днепра про Днепрян приглашают поучаствовать в известном шоуРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Если стоимость товара на ценнике и на кассе оказалась разной: что делать и как вернуть деньги
    Новости Днепра
    Сегодня 18:02
    Если стоимость товара на ценнике и на кассе оказалась разной: что делать и как вернуть деньги

    В последнее время расплачиваясь на кассах в супермаркетах Днепра можно…

    «ПТН-ПНХ»: в Днепре выпустили новую марку с рисунком Бенкси (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 16:27
    «ПТН-ПНХ»: в Днепре выпустили новую марку с рисунком Бенкси (ФОТО)

    В Днепре погасили новую марку.

    Пуля вошла в глаз и остановилась в шее: в Днепре спасают тяжело раненого 29-летнего бойца
    Новости Днепра
    Сегодня 15:26
    Пуля вошла в глаз и остановилась в шее: в Днепре спасают тяжело раненого 29-летнего бойца

    В Днепре спасают бойца, которому снайперская пуля попал в шею.

    В центре Днепра продается известный ресторан: с дискошаром и системой охлаждения бокалов (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:45
    В центре Днепра продается известный ресторан: с дискошаром и системой охлаждения бокалов (ФОТО)

    В Днепре даже во время полномасштабного вторжения продолжают работать рестораны,…

    Последние новости

    Если стоимость товара на ценнике и на кассе оказалась разной: что делать и как вернуть деньги
    Если стоимость товара на ценнике и на кассе оказалась разной: что делать и как вернуть деньги

    В последнее время расплачиваясь на кассах в супермаркетах Днепра можно заметить, что цена на ценнике может не совпадать с ценой уже «пробитого» товара на кассе. Что делать если попался такой товар и можно ли случае вернуть деньги - разницу между…

    Сегодня 18:02
    просмотров
    Зеленский объяснил, почему начал носить милитарную одежду и когда снова наденет костюм
    Зеленский объяснил, почему начал носить милитарную одежду и когда снова наденет костюм

    Владимир Зеленский рассказал, когда снова наденет деловой костюм.

    Сегодня 17:11
    просмотров
    «ПТН-ПНХ»: в Днепре выпустили новую марку с рисунком Бенкси (ФОТО)
    «ПТН-ПНХ»: в Днепре выпустили новую марку с рисунком Бенкси (ФОТО)

    В Днепре погасили новую марку.

    Сегодня 16:27
    просмотров
    В Павлограде задержали сторонника восстановления бывшего СССР с антиукраинской позицией
    В Павлограде задержали сторонника восстановления бывшего СССР с антиукраинской позицией

    Сегодня, 24 февраля, в Павлограде правоохранители провели обыск по месту жительства 52-летнего павлоградца.

    Сегодня 15:48
    0
    просмотров
    Пуля вошла в глаз и остановилась в шее: в Днепре спасают тяжело раненого 29-летнего бойца
    Пуля вошла в глаз и остановилась в шее: в Днепре спасают тяжело раненого 29-летнего бойца

    В Днепре спасают бойца, которому снайперская пуля попал в шею.

    Сегодня 15:26
    просмотров
    Сегодня в Днепре снова некоторые жители остались без воды: адреса
    Сегодня в Днепре снова некоторые жители остались без воды: адреса

    Сегодня, 24 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 14:59
    0
    просмотров
    В центре Днепра продается известный ресторан: с дискошаром и системой охлаждения бокалов (ФОТО)
    В центре Днепра продается известный ресторан: с дискошаром и системой охлаждения бокалов (ФОТО)

    В Днепре даже во время полномасштабного вторжения продолжают работать рестораны, кафе и бары, поскольку работа экономики очень важна для поддержки воюющей страны. Бизнес активно работает и в Днепре не только открываются новые заведения, но и продаются уже существующие.

    Сегодня 14:45
    просмотров
    На Днепропетровщине женщина чуть не погибла из-за включенной на ночь электропечи
    На Днепропетровщине женщина чуть не погибла из-за включенной на ночь электропечи

    В Покрове женщина чуть не погибла из-за электропечи.

    Сегодня 14:28
    просмотров
    Мэр Днепра о годовщине вторжения рф: «Наши врачи — лучшие, а сантехника или электрика не нужно искать неделями»
    Мэр Днепра о годовщине вторжения рф: «Наши врачи — лучшие, а сантехника или электрика не нужно искать неделями»

    Сегодня ровно год с того момента, когда россияне начали полномасштабную захватническую войну против Украины.

    Сегодня 13:46
    0
    просмотров
    В магазины Днепра могли попасть опасные фрукты
    В магазины Днепра могли попасть опасные фрукты

    В Украину привезли опасные фрукты.

    Сегодня 13:45
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх