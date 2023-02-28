Днепрян предупредили о подорожании продуктов: как и на что изменятся цены

В эфире телемарафона глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук спрогнозировал, что в скором времени могут вырасти цены на хлеб и фрукты.
По словам Марчука, в нынешнем году в Украине сократятся посевные площади. При этом и валовой сбор пшеницы будет меньше, чем в предыдущие годы. Сокращение сырьевой базы в сочетании в повышением стоимости энергоносителей приведет и к сокращению производства хлеба и других изделий из муки. Таким образом, цены на хлеб будут расти.
А вот что касается овощей, то в 2023 году Украина не должна испытывать дефицита продовольствия этой группы. Несмотря на то, что наша страна потеряла часть главных овощеводческих регионов, которые оказались во временной оккупации, аграрии сумели компенсировать эту потерю за счет увеличения площадей, занятых под овощи, в западных регионах.
«Аграрии в Центральных и Западных регионах еще в начале полномасштабной войны уже понимая обстоятельства оккупации начали диверсифицировать эти направления работы, и начали больше засаживать сады в своих регионах. Выращивать больше овощей. Поэтому в принципе сказать что будет дефицит – не могу», — рассказал Денис Марчук.
А вот с фруктами вырисовывается совсем иная картина. Для того чтобы вырастить полноценный сад, нужно до 10 лет. Поэтому при всем желании вернуться к довоенному объему выращивания фруктов Украине пока не удастся. А значит, будет дефицит фруктов, и большую часть этого дефицита придется покрывать за счет импортных поставок. При таких условиях цены на фрукты не будут низкими.
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