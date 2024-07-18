Днепровский вуз занял первое место в рейтинге самых влиятельных университетов региона

ДНУ имени Олеся Гончара в Днепре – первый в рейтинге самых влиятельных университетов Днепропетровской области.

ДНУ занял первое место на Днепропетровщине, десятое место среди университетов Украины и 1235 в мировом рейтинге влияния по версии американского портала AcademicInfluence.com.

Об этом сообщили на сайте ДНУ имени Олеся Гончара.

Всего в рейтинг влиятельных вузов мира попали 187 украинских университетов и 19 775 вузов со всего мира.

Среди них десять высших учебных заведений Днепра, которые так выглядят в национальном рейтинге:

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 10-е место;

Высшее учебное заведение «Университет имени Альфреда Нобеля» – 33 место;

Национальная металлургическая академия Украины – 45 место;

Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры – 55 место;

Днепровский государственный медицинский университет – 72 место;

Национальный технический университет «Днепровская политехника» – 92 место;

Днепровский государственный университет внутренних дел – 121 место;

Днепропетровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины – 134 место;

Днепровский институт инфраструктуры и транспорта – 141 место;

Украинский государственный университет науки и технологий — 164 место.

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