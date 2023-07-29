Днепровский Садовник: в Криворожском районе мужчина вырастил 2.5 тысяч кустов конопли

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.
Кроме того, сотрудники полиции нашли кустарные измельчители, которые тоже могли быть использованы в противоправной деятельности.
Все найденное будет отправлено на экспертизу, где будет проведен анализ наркотических веществ.
Мужчине грозит ч. 2 ст. 310 УК Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли).
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