Днепровское водохранилище, где обнаружили массовый мор сомов, обследовали: что говорят в рыбоохранном патруле

Рыбоохранительный патруль и другие специалисты обследовали Днепровское водохранилище, где обнаружили массовый мор сомов.

Массовую гибель сомов зафиксировали 18 июня на Днепровском водохранилище вблизи села Алексеевка Днепровского района. Чтобы определить масштабы и причину гибели рыбы, рыбпатрульные, полицейские, представители Госпродпотребслужбы обследовали водоем. Они обнаружили у берега 18 погибших сомов.

Как сообщили в Днепропетровском рыбоохранном патруле, причину замора сомов установить сложно. Ведь они погибли примерно 2-3 недели назад и почти полностью разложились. По словам рыбпатруля, в водоеме не обнаружено фактов внешнего воздействия и несанкционированного сброса сточных вод.Там также отметили, что другие виды рыбы не гибли.

Правоохранители убрали остатки сомов и утилизировали их.

Напомним, что мор сомов на Днепровском водохранилище первым заметил днепровский эколог, кандидат биологических наук, преподаватель ДНУ Гончара Вадим Манюк. Он отметил, что возле Днепровых Порогов наблюдается экологическая катастрофа из-за гибели рыбы.

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