Днепровское предприятие спонсировало оккупационные власти в Херсонской области

Агропредприятие из Днепропетровской области сотрудничало с оккупантами

Как сообщили в СБУ, одно из днепровских агропромышленных предприятий имело производственные мощности в Херсонской области. После того как эту территорию оккупировали россияне, предприниматель сотрудничал с так называемыми властями Херсона.

Предприятие производило товары на неподконтрольных Украине территориях, после чего продавало их на оккупированных Херсонщине и Крыму.

Отмечается, что производилось несколько тонн продукции ежемесячно. Заработанные средства уходили на содержание личного состава русской армии. А технику предприятия использовали для строительства фортификационных сооружений.

Во время обысков правоохранители изъяли технику и документацию, которая является доказательствами сотрудничества с врагом.

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