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Днепровская адвокат бросила вызов украинским пограничникам из-за «пыток женщин и детей на границе»

Сегодня 12:59
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Днепровская адвокат Юлия Сегеда выразила свое возмущение действиями украинских пограничников по отношению к женщинам и детям на границе. Она стала свидетелем событий, когда сотрудники ГПС три часа не выпускали украинку с ребенком, при том что у нее были на это все права.

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Правозащитница разместила соответствующее сообщение на своей странице в Facebook, заверив, что она это дело так не оставит.

«У меня есть ДВА вопроса к Государственной пограничной службе Украины: 1) Когда прекратятся пытки женщин и детей на границе? 2) Когда пограничники будут читать хотя бы официальный сайт ГПС Украины, потому что надеяться на их знание законодательной базы это утопия? Вчера у меня была нервная суббота, потому что моя клиентка позвонила в панике с границы. Она с ребенком не могла пересечь границу, ее не выпускали пограничники, при том что у нее были все на это права», — написала Юлия в соцсетях.

Женщину в конце концов выпустили заграницу, но это после трех часов допросов, вмешательства адвоката и звонка на горячую линию.

«Мать показала пограничнику даже обратный билет, хотя не должна была этого делать. Она плакала и умоляла его действовать по закону. Ребенок напуган. 3 часа в автобусе пока мама бегала за пограничниками, которые и вопрос не решали и документы не отдавали. Люди в автобусе опаздывают на свои маршруты дальше, агрессируют, ребенок в стрессе», — отметила юристка.

Сегеда отметила, что ее сообщение можно считать обращением о должностном преступлении должностного лица ГПС Украины по статье злоупотребление служебным положением. 

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