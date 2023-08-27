Днепровская адвокат бросила вызов украинским пограничникам из-за «пыток женщин и детей на границе»

Правозащитница разместила соответствующее сообщение на своей странице в Facebook, заверив, что она это дело так не оставит.
«У меня есть ДВА вопроса к Государственной пограничной службе Украины: 1) Когда прекратятся пытки женщин и детей на границе? 2) Когда пограничники будут читать хотя бы официальный сайт ГПС Украины, потому что надеяться на их знание законодательной базы это утопия? Вчера у меня была нервная суббота, потому что моя клиентка позвонила в панике с границы. Она с ребенком не могла пересечь границу, ее не выпускали пограничники, при том что у нее были все на это права», — написала Юлия в соцсетях.
Женщину в конце концов выпустили заграницу, но это после трех часов допросов, вмешательства адвоката и звонка на горячую линию.
«Мать показала пограничнику даже обратный билет, хотя не должна была этого делать. Она плакала и умоляла его действовать по закону. Ребенок напуган. 3 часа в автобусе пока мама бегала за пограничниками, которые и вопрос не решали и документы не отдавали. Люди в автобусе опаздывают на свои маршруты дальше, агрессируют, ребенок в стрессе», — отметила юристка.
Сегеда отметила, что ее сообщение можно считать обращением о должностном преступлении должностного лица ГПС Украины по статье злоупотребление служебным положением.
Читайте также:
Автор:
В воскресенье, 27 августа, в Днепропетровской области сразу в двух…
СК "Метеор" в Днепре был поврежден в результате российского ракетного…
Полиция Днепра разыскивает 14-летнюю Алису Шаталюк, которая 24 августа вышла…
В субботу, 26 августа, в Днепре на улице Владимира Винниченко…
В воскресенье, 27 августа, в Днепропетровской области сразу в двух городах - Никополе и Павлограде - собачки упали в глубокую яму и не могли из нее вылезти. Пришлось вызывать спасателей.
СК "Метеор" в Днепре был поврежден в результате российского ракетного удара 15 августа. Сейчас здание восстановили. Водно-спортивный комплекс готов принимать посетителей.
Полиция Днепра разыскивает 14-летнюю Алису Шаталюк, которая 24 августа вышла из дома в городе Подгородном в Днепровском районе и до настоящего времени не вернулась.
В субботу, 26 августа, в Днепре на улице Владимира Винниченко в Соборном районе произошел пожар. Огонь охватил одну из квартир шестиэтажного жилого дома.
В ночь на 27 августа на "Тарчински Арене" во Вроцлаве, Польша, состоялся бой украинского боксера Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа.
27 августа ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Враг снова терроризировал Никопольщину, а также Синельниковский район.
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре прошел кинологический фестиваль "Гав-Гав Фест".
Сегодня русские войска трижды обстреливали Никополь.
Сегодня чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBO/IBF Александр Усик проведет обязательную защиту титула против британца Даниэля Дюбуа.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!