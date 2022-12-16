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Днепропетровская область полностью обесточена – Резниченко

Сегодня 19:15
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Из-за сегодняшних ударов Днепропетровская область полностью обесточена.

Новости Днепра про Днепропетровская область полностью обесточена – Резниченко

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Утренние удары россиян добавили новые проблемы нашей энергосистеме, отмечает Резниченко. Повреждений очень много, поэтому аварийно-восстановительные работы могут занять больше времени, чем раньше. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ее.

Днепропетровская область была полностью обесточена. Пока обновленной мощности в сети хватает для минимального заживления критической инфраструктуры.

В первую очередь подключают больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы, котельные, а потом будут включать дома. Но прогнозы по возвращению света делать рано.

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