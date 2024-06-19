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  • Днепропетровщину добавили в онлайн-конструктор восстановления сел: что это такое и зачем

Днепропетровщину добавили в онлайн-конструктор восстановления сел: что это такое и зачем

Сегодня 15:11
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В Украине архитектурное бюро Balbek Bureau создало онлайн-конструктор по восстановлению деревень RE:Ukraine Villages. Недавно туда добавили Днепропетровскую область.

Новости Днепра про Днепропетровщину добавили в онлайн-конструктор восстановления сел: что это такое и зачем

Цель онлайн-конструктора восстановления сел RE:Ukraine Villages — сохранить внешний вид сельских домов, которые разрушили оккупанты, во время послевоенного восстановления, ведь они имеют культурную ценность. По словам архитекторов, для Днепропетровской области характерно сочетание светлых пастельных оттенков с синим, зеленым и коричневым. Также – разнообразие растительных и геометрических лепных элементов.

Об этом говорится на сайте архитектурного бюро Balbek Bureau.

В нашем регионе больше всего получили распространение кирпичные дома. Поэтому в конструкторе добавили возможность выбирать кирпичный и лепной декор. Также архитекторы отмечают, что характер Днепропетровщины, который нужно сохранить – это петриковская роспись.

«Гордость и характер Днепропетровщины — известная петриковская роспись, которая происходит из одноименного села. Историки считают, что традиционная орнаментальная техника с растительными мотивами родилась из украшения сельских домов. Орнаментальные росписи на стенах и бумаге были характерны для многих поселков Днепропетровщины, однако наибольшее распространение они приобрели в Петриковке», – сообщают архитекторы.

В онлайн-конструкторе можно «собрать» виртуальный дом по дизайну, характерному для того или иного региона, и получить pdf-альбом с планами, чертежами, техническим описанием и рекомендациями. В частности, кроме Днепропетровщины уже доступны Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Николаевская, Запорожская и Херсонская области.

Новости Днепра про Днепропетровщину добавили в онлайн-конструктор восстановления сел: что это такое и зачем

Новости Днепра про Днепропетровщину добавили в онлайн-конструктор восстановления сел: что это такое и зачем

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Новости Днепра про Днепропетровщину добавили в онлайн-конструктор восстановления сел: что это такое и зачемУкраїнська Новости Днепра про Днепропетровщину добавили в онлайн-конструктор восстановления сел: что это такое и зачемРусский

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