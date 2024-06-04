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Днепропетровщина завоевала 17 медалей на чемпионате Украины

Сегодня 13:24
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Днепропетровская область завоевала ІІ место на чемпионате Украины по боксу среди юношей и девушек 2010-2011 года рождения.

Новости Днепра про Днепропетровщина завоевала 17 медалей на чемпионате Украины

Об этом сообщили в НОК Украины в Днепропетровской области.

Чемпионат проходил в селе Бояны Черновицкой области с 26 мая по 3 июня в честь Вооруженных сил Украины.

Среди юношей «бронзу» получили:

  • 40 кг – Захар Мельник;
  • 46 кг – Денис Метелкин;
  • 48 кг – Артем Лунев;
  • 63 кг – Владислав Штырхун;
  • 70 кг – Богдан Ткаченко.

Первые места на соревнованиях заняли:

  • 48 кг – Богдан Смоляк;
  • 50 кг – Ясон Васильев;
  • 70 кг – Даниил Стригунов;
  • 90 кг — Богдан Затуливитер.

Среди юных боксерок «бронзу» выиграли:

  • 36 кг — Ульяна Бутякова
  • 44 кг — Надежда Литовченко
  • 46 кг — Злата Волк
  • 57 кг — Дана Кравец
  • 70 кг — София Коваленко

Второе место на чемпионате заняла Елизавета Асатова.

Золотые награды для Днепропетровщины завоевали Ася Ткаченко и Ксения Коцогуб.

Отделение НОК Украины в Днепропетровской области поздравляет призеров и их тренеров, а также Федерацию бокса Днепропетровской области и Спортивную школу по боксу и единоборств с классным результатом! – пишут в публикации.

Напомним, вчера мы писали, что юная бадминтонистка из Днепра завоевала «золото» на турнире в Праге.

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Новости Днепра про Днепропетровщина завоевала 17 медалей на чемпионате УкраиныУкраїнська Новости Днепра про Днепропетровщина завоевала 17 медалей на чемпионате УкраиныРусский

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