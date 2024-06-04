Днепропетровщина завоевала 17 медалей на чемпионате Украины

Об этом сообщили в НОК Украины в Днепропетровской области.
Чемпионат проходил в селе Бояны Черновицкой области с 26 мая по 3 июня в честь Вооруженных сил Украины.
Среди юношей «бронзу» получили:
Первые места на соревнованиях заняли:
Среди юных боксерок «бронзу» выиграли:
Второе место на чемпионате заняла Елизавета Асатова.
Золотые награды для Днепропетровщины завоевали Ася Ткаченко и Ксения Коцогуб.
Отделение НОК Украины в Днепропетровской области поздравляет призеров и их тренеров, а также Федерацию бокса Днепропетровской области и Спортивную школу по боксу и единоборств с классным результатом! – пишут в публикации.
Напомним, вчера мы писали, что юная бадминтонистка из Днепра завоевала «золото» на турнире в Праге.
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