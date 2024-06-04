Днепропетровщина завоевала 17 медалей на чемпионате Украины

Днепропетровская область завоевала ІІ место на чемпионате Украины по боксу среди юношей и девушек 2010-2011 года рождения.

Об этом сообщили в НОК Украины в Днепропетровской области.

Чемпионат проходил в селе Бояны Черновицкой области с 26 мая по 3 июня в честь Вооруженных сил Украины.

Среди юношей «бронзу» получили:

40 кг – Захар Мельник;

46 кг – Денис Метелкин;

48 кг – Артем Лунев;

63 кг – Владислав Штырхун;

70 кг – Богдан Ткаченко.

Первые места на соревнованиях заняли:

48 кг – Богдан Смоляк;

50 кг – Ясон Васильев;

70 кг – Даниил Стригунов;

90 кг — Богдан Затуливитер.

Среди юных боксерок «бронзу» выиграли:

36 кг — Ульяна Бутякова

44 кг — Надежда Литовченко

46 кг — Злата Волк

57 кг — Дана Кравец

70 кг — София Коваленко

Второе место на чемпионате заняла Елизавета Асатова.

Золотые награды для Днепропетровщины завоевали Ася Ткаченко и Ксения Коцогуб.

Отделение НОК Украины в Днепропетровской области поздравляет призеров и их тренеров, а также Федерацию бокса Днепропетровской области и Спортивную школу по боксу и единоборств с классным результатом! – пишут в публикации.

Напомним, вчера мы писали, что юная бадминтонистка из Днепра завоевала «золото» на турнире в Праге.

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