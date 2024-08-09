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Днепропетровщина — вторая по количеству больных COVID-19: сколько случаев зафиксировали на прошлой неделе

Сегодня 08:03
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Днепропетровщина вышла в тройку областей с наибольшим количеством больных на COVID-19.

Новости Днепра про Днепропетровщина - вторая по количеству больных COVID-19: сколько случаев зафиксировали на прошлой неделе

В Украине в июле 2024 года было задокументировано 8220 случаев заболеваний COVID-19. Такой показатель более чем в 3 раза превышает тот, что был зафиксирован в июне – 2320.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной службы здоровья Украины со ссылкой на данные ЕСОЗ.

Наибольшее количество пациентов, у которых диагностировали коронавирус в прошлом месяце, – в Киеве (1843 случая). Второй в тройке антилидеров стала Днепропетровская область – 1010 случаев. В Киевской области зафиксировано 742 случая.

Новости Днепра про Днепропетровщина - вторая по количеству больных COVID-19: сколько случаев зафиксировали на прошлой неделе

По данным Днепропетровского областного ЦКПХ, в области повысился уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями — за неделю с 26 июля по 1 августа зарегистрировали 4959 случаев, что на 28,4% больше показателя предыдущей недели. На COVID-19, также входящего в группу ОРВИ, приходится 8,4% — 418 случаев.

Коронавирусом на прошлой неделе заболел 51 ребенок, в медучреждения были госпитализированы 74 больных. Летальные случаи не зарегистрированы.

Относительно нового штамма FLIRT — в регионе не выявили случаи заболевания новым субвариантом коронавируса. Два случая зафиксировали в Киеве и один в Ивано-Франковской области. Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет.

Заведующий отделом Днепропетровского ЦКПХ Денис Киселев отмечает, что вакцинация против коронавируса не предотвращает заражение новым штаммом полностью, но остается эффективным вариантом защиты от тяжелого течения болезни и помогает предотвратить осложнения и летальные исходы.

Получить прививку против COVID-19 могут все желающие. Особенно рекомендована прививка группам риска тяжелого течения COVID-19, к которым относятся пожилые люди старше 60 лет (особенно 75+); беременные женщины; лица с сопутствующими состояниями (иммуносупрессия и другие). Пункты прививки в Украине, в том числе в Днепропетровской области обеспечены бесплатной омикрон-специфической вакциной производства Pfizer, — говорится в публикации ЦКПХ.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области зафиксировали 2 подозрения на лептоспироз: результаты еженедельного мониторинга.

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Новости Днепра про Днепропетровщина - вторая по количеству больных COVID-19: сколько случаев зафиксировали на прошлой неделеУкраїнська Новости Днепра про Днепропетровщина - вторая по количеству больных COVID-19: сколько случаев зафиксировали на прошлой неделеРусский

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