Днепропетровщина возвращается к графикам стабилизационных отключений

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
«После обстрелов ситуация все еще сложная, поэтому просим вас умеренно использовать мощные приборы, чтобы не перегружать энергосети», — говорится в сообщении.
Читайте также:
Автор:
Российские военные сегодня, 15 декабря, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области,…
6 октября в Днепре на улице Бутова загорелся одноэтажный жилой…
Военные РФ продолжают свое наступление в Донецкой области по двум направлениям. А Вооруженные силы Украины атаковали пункты управления оккупантов.
23 января в ходе полномасштабной войны РФ против Украины погиб защитник из Каменского, младший лейтенант Дмитрий Лозинский.
Сегодня, 26 января, в Днепре спасли рыбака.
Попадания врага были зафиксированы в 11 регионах.
Если бы не публикация газете The New York Times никто бы в Украине и не узнал, что генерал Залужный передал полученное наследство в миллион долларов на нужды ВСУ. Американская пресса первой рассказала о непубличном поступке главнокомандующего.
Сегодня, 26 января, на трассе М-30 "Стрый-Умань-Днепр-Изварино" вблизи поселка Петропавловка произошла авария.
14 января в Днепре произошла ужасная трагедия.
В Днепре сотрудники военкоматов продолжают вручать повестки в самых разных местах, поскольку в стране идет всеобщая мобилизация. В конце декабря 2022 года изменились правила вручения повесток. Прописаны они в Постановлении Кабинета Министров №1487.
В Кривом Роге закроют старейшую агломерационную фабрику металлургического производства местного предприятия.
Настоящие Герои!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!