Днепропетровщина возвращается к графикам стабилизационных отключений

«После обстрелов ситуация все еще сложная, поэтому просим вас умеренно использовать мощные приборы, чтобы не перегружать энергосети», — говорится в сообщении.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Энергетики приложили максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию после последней атаки врага и вернуть Днепропетровскую область в графики отключений.

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