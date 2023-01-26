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Днепропетровщина возвращается к графикам стабилизационных отключений

Сегодня 19:15
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Энергетики приложили максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию после последней атаки врага и вернуть Днепропетровскую область в графики отключений.

Новости Днепра про Днепропетровщина возвращается к графикам стабилизационных отключений

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

«После обстрелов ситуация все еще сложная, поэтому просим вас умеренно использовать мощные приборы, чтобы не перегружать энергосети», — говорится в сообщении.

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