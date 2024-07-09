Днепропетровщина в тройке регионов Украины, где продали больше всего земли

Днепропетровская область среди регионов, где продают больше всего сельхозземель.

Об этом говорится в исследовании портала Опендатабот.

За три года открытия земельного рынка в Украине было приобретено 567322 га сельскохозяйственной земли. Украинцы заключили 253 416 сделок по продаже земельных участков по средней цене в 41 тыс. грн. за 1 га. Больше всего покупали землю в 2023 году — 179 921 га.

В тройку областей с самыми высокими показателями продаж попала Днепропетровщина. Также в ТОПе соседние регионы – Полтавская и Кировоградская область.

В частности, в Днепропетровской области с начала текущего года продали 12 952,7 га по 34 тысячи грн за 1 гектар.

В Полтавской области средняя стоимость 52,59 тыс. грн за 1 гектар, а в Кировоградской – 38 тысяч грн за 1 га.

В то же время только четверть земельных угодий сменяют собственника из-за купли-продажи. Подавляющее большинство смен владельцев касаются земли, получаемой по наследству — это 65% отчуждений.

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