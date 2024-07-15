Днепропетровщина — в тройке антилидеров по заболеваниям ОКИ

В Днепре и области значительно повысился уровень заболеваемости ОКИ.

В Днепропетровской области за 5 месяцев 2024 зарегистрирован 1721 случай острых кишечных инфекций (ОКИ) — что составляет 8,5% от общего количества. Всего в Украине за этот период зарегистрировали 20369 случаев, антилидерами стали Одесская (2313 случаев), Львовская (1832), Днепропетровская (1721) и Винницкая (1660) области.

Об этом сообщили в Днепропетровском областном ЦКБХ.

Причиной возникновения ОКИ обычно употребление недостаточно термически обработанных пищевых продуктов, некачественных пищевых продуктов, приобретенных на стихийных рынках и в местах несанкционированной торговли, — отметили в публикации.

Согласно данным центра, лето – период повышенной заболеваемости на ОКИ. В жару особенно важно соблюдать чистоту рук и посуды.

Обратите внимание на то, что уязвимыми к кишечным инфекциям в первую очередь являются пожилые люди, дети, люди с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.

Симптомы ОКИ

В ЦКПХ сообщают, что болезнь проявляет себя постепенно, первыми симптомами являются:

тошнота;

спазмы в животе;

рвота;

диарея.

Также возможна выраженная общая интоксикация – головная боль, головокружение, повышение температуры, слабость.

Рекомендуется следить за собственным состоянием и при первых симптомах ОКИ немедленно обращаться к врачу!

Как уберечь себя и свою семью от заболевания?

ЦКПХ рекомендует:

Не покупать продукты в не проверенных местах (стихийные рынки из рук частных лиц); Мыть руки перед едой. Тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением. Употреблять только чистую питьевую воду. Соблюдать чистоту на кухне. Тщательно обрабатывать мясо, рыбу и яйца. Доводить блюда до кипения, чтобы готовились не менее 70 градусов. Не хранить блюда при комнатной температуре более чем на 2 часа. Избегать употребления консервов. Не употреблять продукты, длительно хранившиеся в холодильнике без электроснабжения (в случае отключений света).

Напомним, ранее мы писали, что водоемы Днепропетровщины проверили на возбудители холеры и других инфекций.

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