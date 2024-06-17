Днепропетровщина в ТОПе областей Украины, где покупают больше электрокаров

Днепропетровская область заняла третье место среди регионов Украины, где чаще всего покупают электрокары

Днепропетровская область вошла в тройку регионов Украины, где чаще всего покупают электрокары. Только в мае 339 человек стали обладателями этого вида транспорта, сообщает «Укравтопром».

В Украине за май приобрели 4 тысячи 100 автомобилей, работающих на электричестве. Чаще всего их покупали во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой областях, а также в Киеве.

В Днепропетровской области 79% из всех приобретенных авто – подержанные.

Среди новых электромобилей самым популярным на рынке Днепропетровской области оказался Nissan Ariya. Среди ввозимых из-за границы подержанных авто – Tesla Model Y.

Читайте также: